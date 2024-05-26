Збиття винищувача РФ Су-25 на Донеччині – в ЗСУ показали відео

ЗСУ збили восьмий російський штурмовик Су-25 за травень.
Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 25 травня знищили черговий російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.
Відео опублікувала пресслужба бригади.
Це восьмий збитий літак на рахунку бійців за 20 днів.
"Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як зенітники 110 ОМБр розносять в шмаття російські літаки. Ви зараз, певно, задаєтесь питанням: "що, знову?. Відповідаємо: це фантастика, але так! Знову наші хлопці прибили черговий ворожий Су-25!", - йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, в Повітряних силах розповіли про тренажер F-16 (фото).
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