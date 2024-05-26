Українські військові філігранно збили російський Су-25 (відео)

Це вже восьмий ворожий літак за травень.
Українські військові “приземлили” на Донеччині російський Су-25. Успішну операцію виконали воїни 110-й окремої механізованої бригади. В Мережі показали, як знищували штурмовик армії РФ.
Відповідне відео з’явилося в соцмережах.
На кадрах видно, як летить російський Су-25. Якоїсь миті українські військові “відпрацювали” по ворожій цілі, після чого літак задимився та впав.
Водночас це вже восьмий ворожий літак за травень.
Нагадаємо, що ракетні удари РФ по Харкову є "свідомим геноцидом" українців.
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