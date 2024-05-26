Українські військові філігранно збили російський Су-25 (відео)

Це вже восьмий ворожий літак за травень.

Українські військові “приземлили” на Донеччині російський Су-25. Успішну операцію виконали воїни 110-й окремої механізованої бригади. В Мережі показали, як знищували штурмовик армії РФ.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

На кадрах видно, як летить російський Су-25. Якоїсь миті українські військові “відпрацювали” по ворожій цілі, після чого літак задимився та впав.

Водночас це вже восьмий ворожий літак за травень.

Українські військові філігранно збили російську “Сушку”

Нагадаємо, що ракетні удари РФ по Харкову є "свідомим геноцидом" українців.

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