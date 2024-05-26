Кривавий ракетний удар РФ по "Епіцентру" у Харкові: у ЦПД назвали мету атаки

Ключова мета Путіна - це знищення українського народу та окупація земель.
Ракетні удари РФ по Харкову є "свідомим геноцидом" українців.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
"Росіяни вчора писали дурню про склад зброї в "Епіцентрі" у Харкові. Традиційно для їхніх воєнкорів, навіть відстежується момент спуску наративу і відпрацювання його мережею воєнкорів. Звісно, це брехня. У той же час, ті самі воєнкори розповідають про загиблих на Бєлгородщині внаслідок ударів", - наголосив він.
Коваленко впевнений, що ключова мета очільника Кремля Путіна - це знищення українського народу та окупація земель.
"Удари по Харкову - це натяк, що вони не припиняться, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, що дало б можливість рф заморозити війну і накопичити сили для нової війни в потрібний момент і окупації більшої кількості наших територій. Мета - знищення України і приєднання територій до рф лишається ключовим завданням путіна. Інструментарій терору входить в цей план", - підсумував він.
Нагадаємо, за останніми даними від МВС, пожежу на місці удару у Харкові вдалося ліквідувати. Через удар 12 людей загинуло, ще 43 травмовано, а 16 вважаються безвісти зниклими.
Читайте провідні новини сьогодні:
- Крик душі з російської в'язниці: полонений звернувся до Зеленського і всієї України (відео)
- Закон про мобілізацію: оновлення даних через "Резерв+" – чому все одно треба йти до ТЦК
- Блекаут у Києві: експерт про недоторкані "будинки депутатів" і чому небезпечно вимикати 25-поверхівки