Годжес назвав можливі цілі військ НАТО в Україні

Рішення про введення військ не можна ухвалювати, якщо заздалегідь не буде визначено стратегічної мети.

Лише відправити війська НАТО до країни, яка воює, було б "надто просто". Треба спершу визначити стратегію того, до чого це має призвести, і як ефективно використовувати ресурси.

Таку думку екскомандувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес висловив у коментарі "24 каналу".

Годжес прокоментував обговорення в деяких країнах НАТО сценарію, за якого війська Альянсу можуть бути відправлені до України. Генерал-лейтенант розповів, яка буде мета в іноземних військ, якщо це таки станеться.

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Екскомандувач силами США звернув увагу, що ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення в майбутньому військових НАТО до України перехопили інші країни Європи. Це змушує росіян турбуватися про те, які задуми в Києва та його партнерів.

"Я знаю, що вони (війська НАТО – ред.) можуть тут робити. Можу вказати багато місць, де можна було б розмістити війська США або інших країн, щоб вони могли робити те, що було б корисним для України", – сказав Годжес.

Він зауважив, що введення військ – у будь-якому разі, достатньо важливе політичне рішення, однак його не можна ухвалювати, якщо заздалегідь не буде визначено стратегічної мети.

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Як пояснив генерал-лейтенант, якщо не визначитися із завданнями, то наявні ресурси не вдасться використати в найкращий спосіб, адже лише відправити війська або ввести флот "надто просто".

"Стратегічна мета має полягати в допомозі Україні перемогти Росію, відкинути війська назад до кордонів 1991 року. Отже, це означає знищити російські логістику, штаби, зробити Крим непридатним місцем для російських військ. Мати можливість бити по логістиці в Росії до того, як росіяни збиратимуться атакувати Україну", – розповів Годжес.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомило, що українські офіційні особи звернулися до своїх колег з НАТО з проханням допомогти в навчанні 150 тис. військових. У США цю ідею наразі не підтримують, але голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун назвав розгортання інструкторів НАТО в Україні неминучим.

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