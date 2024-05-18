Підрозділ французької армії набуває навичок, які можуть знадобитися в Україні — RTL

Завданням бійців є непомітний вихід за межі лінії противника, надання розвідувальної інформації та захоплення окопів.

На масштабних військових навчаннях НАТО в Естонії французька армія тренує навички нового підрозділу, який може знадобитися під час війни в Україні.

Про це повідомляє видання RTL.

Йдеться про спеціальний підрозділ FRAN, завданням якого є непомітний вихід за межі лінії противника, надання розвідувальної інформації та захоплення окопів.

"Ми будемо проникати ближче до ворожих ліній або навіть обходити їх. Звідти у нас буде два рішення з точки зору розвідки. Запустити безпілотник або по-старому – очима", - розповів виданню старший сержант Квентін, який бере участь в навчаннях.

Французькі спецпризначенці тренуються годинами сидіти в кущах у маскувальному одязі та використовувати компактні безпілотники для розвідки. Окрім простого спостереження за активністю ворога, вони займаються виявленням ворожих позицій, пошуком точок входу у ворожі траншеї та навіть координацією дій штурмових підрозділів.

На тренуваннях в Естонії французькі бійці можуть відпрацьовувати свої навички приблизно на такому ж рівнинному ландшафті, як в Україні. "Тому для нас це дуже цікаво", - пояснює старший сержант Квентін.

Загалом у навчаннях в Естонії беруть участь 14 000 військовослужбовців НАТО.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун у четвер, 16 травня, назвав розгортання інструкторів НАТО в Україні неминучим.

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