Ходжес назвал возможные цели войск НАТО в Украине

Решение о введении войск нельзя принимать, если заранее не будет определена стратегическая цель.

Только отправить войска НАТО в воюющую страну было бы "слишком просто". Надо сначала определить стратегию того, к чему это должно привести, и как эффективно использовать ресурсы.

Такое мнение экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказал в комментарии "24 каналу".

Ходжес прокомментировал обсуждение в некоторых странах НАТО сценария, при котором войска Альянса могут быть отправлены в Украину. Генерал-лейтенант рассказал, какая будет цель у иностранных войск, если это произойдет.

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Экс-командующий силами США обратил внимание, что инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о возможном отправлении в будущем военных НАТО в Украину перехватили другие страны Европы. Это заставляет россиян беспокоиться о том, какие замыслы у Киева и его партнеров.

"Я знаю, что они (войска НАТО – ред.) могут здесь делать. Могу указать много мест, где можно было бы разместить войска США или других стран, чтобы они могли делать то, что было бы полезно для Украины", – сказал Ходжес.

Он отметил, что введение войск – в любом случае, достаточно важное политическое решение, однако его нельзя принимать, если заранее не будет определена стратегическая цель.

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Как объяснил генерал-лейтенант, если не определиться с задачами, то имеющиеся ресурсы не удастся использовать лучшим способом, ведь только отправить войска или ввести флот "слишком просто".

"Стратегическая цель должна заключаться в помощи Украине победить Россию, отбросить войска обратно к границам 1991 года. Следовательно, это значит уничтожить российские логистику, штабы, сделать Крым непригодным местом для российских войск. Иметь возможность бить по логистике в России до того, как россияне будут собираться атаковать Украину", – рассказал Ходжес.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что украинские официальные лица обратились к своим коллегам из НАТО с просьбой помочь в обучении 150 тыс. военных. В США эту идею пока не поддерживают, но глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун назвал развертывание инструкторов НАТО в Украине неизбежным.

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