Курс валют на 27 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

После выходных валюта стремительно прибавила в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 27 мая. Доллар прибавил 19 коп. Евро – 20 коп. Польский злотый – 6 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 40,11 грн (+19 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,49 грн (+18 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,21 грн (+6 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,80-40,40 грн
- "ПУМБ" – 39,90-40,40 грн
- "УкрСиббанк" – 39,60-40,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,80-40,40грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,95-43,95 грн
- "ПУМБ" – 43,20-43,80 грн
- "УкрСиббанк" – 42,95-43,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,90-43,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- Райффайзен Банк – 9,40-10,40 грн
Как сообщалось, в Украине доллар стремительно дорожает, побиты все рекорды. За прошедшую неделю на наличном рынке американская валюта не только уверенно преодолела отметку в 40 грн. за доллар, но и приблизилась к 41 грн.