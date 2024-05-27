Курс валют на 27 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

После выходных валюта стремительно прибавила в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 27 мая. Доллар прибавил 19 коп. Евро – 20 коп. Польский злотый – 6 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 40,11 грн (+19 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,49 грн (+18 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,21 грн (+6 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,80-40,40 грн

"ПУМБ" – 39,90-40,40 грн

"УкрСиббанк" – 39,60-40,25 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80-40,40грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,95-43,95 грн

"ПУМБ" – 43,20-43,80 грн

"УкрСиббанк" – 42,95-43,85 грн

"Укрэксимбанк" – 42,90-43,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,00-10,18 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

Райффайзен Банк – 9,40-10,40 грн

Как сообщалось, в Украине доллар стремительно дорожает, побиты все рекорды. За прошедшую неделю на наличном рынке американская валюта не только уверенно преодолела отметку в 40 грн. за доллар, но и приблизилась к 41 грн.

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