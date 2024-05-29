"Резерв+": в Минобороны назвали дату появления QR-кода в приложении

Уже в конце июня в "Резерв+" появится QR-код.
В приложении для военнообязанных "Резерв+" 18 июня появится QR-код. Это позволит использовать электронные данные во время мобилизации в качестве полноценного военного учетного документа и заменит бумажные версии.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.
"18 июня в "Резерв+" появится QR-код – это окончательно приравняет информацию с "Обериг" к электронному военному учетному документу. Мы можем считывать этот QR-код и получать всю нужную информацию", - прокомментировала она.
Екатерина Черногоренко отметила, что больше не потребуется привязываться к бумажным документам.
Напомним, в Минобороны сделали четкое заявление о том, появятся ли в "Резерв+" электронные повестки.
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