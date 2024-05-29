Белгородщину "посетили" дроны со снарядами: в РФ сделали заявление

В российском Минобороны утверждают об отражении атаки.

Россияне заявили, что в ночь на 29 мая сбили над Белгородской областью беспилотник и снаряды от "Градов".

Об этом сообщили в Минобороны России.

В заявлении вражеского ведомства говорится, что в течение ночи была пресечена попытка "киевского режима" устроить атаку с применением беспилотника самолетного типа и РСЗО БМ-21 "Град" по объектам на территории России.

"Дежурными средствами ПВО один БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО "Град" уничтожены над территорией Белгородской области", – заверили в Минобороны.

Напомним, этой же ночью российские войска атаковали Украину беспилотниками Shahed-131/136. Силы ПВО уничтожили 13 из 14-ти дронов.

Читайте также: