Россия атаковала Украину беспилотниками: сколько дронов удалось сбить

В ночь на среду, 29 мая, российские оккупанты атаковали Украину 14 ударными беспилотниками "Shahed-131/136". Силы ПВО уничтожили 13 дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что оккупанты атаковали беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска. К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения ПС, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В результате противовоздушного боя сбиты 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 29 мая в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Было предупреждение о ракетной опасности.

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