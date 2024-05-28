Дожди и грозы: где в Украине 29 мая ухудшится погода

Синоптики прогнозируют теплую погоду.
В среду, 29 мая, почти по всей Украине будет дождь. Впрочем, несмотря на осадки, было тепло. Днем температура воздуха поднимется до +28°С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В регионах облачно с прояснениями. Ночью будет идти дождь на юге, в Винницкой области и на Прикарпатье. Днем в Украине кроме большинства северных областей будут дожди, а местами — грозы.
Ночью в Украине температура воздуха будет +12-17°. В западных областях прохладнее – 9-14° тепла.
Днем в регионах столбики термометров покажут +23-28°. Меньшие отметки будут фиксироваться на юге, юго-западе и Кировоградской области — 19-24° тепла. На высокогорье Карпат воздух прогреется до +13-18°.
Погода в Киеве
В столице и Киевской области в среду будет облачно с прояснениями. Ночью осадки синоптики не прогнозируют. Впрочем, днем местами кратковременный дождь и гроза. Скорость восточного ветра – 5-10 м/с.
Ночью в Киеве столбики термометров покажут +15-17 °, а днем — +24-26 °. В Киевской области ночью синоптики прогнозируют 12-17° тепла, а днем — 23-28° тепла.
Напомним, синоптики рассказали о погоде в июне. Средняя месячная температура в июне будет в пределах +19-23°. Осадки – в пределах нормы.
Кроме того, в ближайшие дни Украину покроют "грязные" дожди. Это явление вызвано пылью из Сахары, которая смешалась с осадками, и не представляет опасности.
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