Порадует ли теплом первый месяц лета: синоптики рассказали о погоде в июне

В Украине будет тепло.

Первый месяц лета в Украине будет теплым. Синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура в июне будет около +19-23°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Немного прохладнее будет июнь в горных районах 16-19° тепла. Это на 1,5-2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается от 49-90 мм. В Карпатах и местами в Прикарпатье 117-171 мм — это в пределах нормы.

Климатическая характеристика июня

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что в июне средняя месячная температура воздуха составляет +17-22°, а в горных районах +11-18°. Среднее месячное количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм (на высокогорье до 184 мм).

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на все лето. По его словам, ожидаются высокие температуры воздуха, шквалы и сильные дожди.

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