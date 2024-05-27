Украину накроют "грязные" дожди: несут ли они угрозу

Это явление вызвано пылью из Сахары, которая смешалась с осадками, и не представляет опасности.

В ближайшие дни в Украине может наблюдаться помутнение неба. Кроме того, вероятно ухудшение дальности видимости и "грязные" дожди.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

По его данным, в течение 27-28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию Украины.

"Возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных "грязных дождей"", — отметил он.

Ранее специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды Вазира Мартазинова сообщила, что сыплющийся из Сахары песок и доходящий до Украины, конечно, редкое явление, подчиняющееся атмосферной циркуляции. Поэтому нужно ждать еще несколько таких случаев летом.

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