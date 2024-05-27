Україну накриють "брудні" дощі: чи несуть вони загрозу

Це явище спричинене пилом з Сахари, який змішався з опадами, та не становить небезпеки.

Найближчими днями в Україні може спостерігатися помутніння неба. Крім того, ймовірне погіршення дальності видимості та "брудні" дощі.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич, пише Meteoprog.

За його даними, протягом 27 - 28 травня очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію України.

"Можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених "брудних дощів", - зазначив він.

Раніше фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова повідомила, що пісок, що сиплеться із Сахари і доходить до України, звісно, рідкісне явище, що підпорядковується атмосферній циркуляції. Тож потрібно чекати на ще декілька таких випадків влітку.

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