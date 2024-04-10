Європою поширюється нова хвиля пилу із Сахари: що відомо

Європою поширюється нова хвиля пилу із Сахари - це вже третій епізод протягом останніх двох тижнів.

Про це повідомляє The Watchers.

Зазначається, що інтенсивна запиленість над Європою погіршує якість повітря. Це свідчить про зміну характеру атмосферної циркуляції. Зокрема, на Піренейському півострові, а також у деяких районах Франції та Німеччини зафіксовано велику концентрацію твердих частинок на рівні землі. Синоптики наголошують, що це явище збігається з високою концентрацією пилку берези в повітрі. може вплинути на людей із захворюваннями дихальної системи.

Хоча шлейфи цукрового пилу нерідко досягають Європи, останніми роками відзначається збільшення інтенсивності та частоти таких епізодів. Це може бути пов'язано зі змінами в характері атмосферної циркуляції, пише видання.

"Останній епізод цукрового пилу - вже третій за останні два тижні. Він пов'язаний із погодними умовами, які призвели до потепління в Західній Європі останніми днями", - наголошують у Службі моніторингу атмосфери Copernicus.

Два попередні епізоди відбувалися переважно над Середземномор'ям і південною Європою.

Як повідомлялося, планета пережила найспекотніший березень за всю історію спостережень. Середня температура становила 14,14 градуса - це на десяту частину градуса перевищило попередній рекорд 2016 року.

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