У місті Орськ Оренбурзької області РФ 5 квітня прорвало дамбу на річці Урал. А вже наступного дня стався повторний прорив. В Оренбурзькій області затоплено багато інших населених пунктів.

Як розповіли гідротехніки, дамбу прорвало через дешевий поліетиленовий екран, який використали під час будівництва, пише Bild.

"Прорив дамби стався через те, що під час будівництва заощадили на типі екрану. Коли дамба ще на початковому етапі будівництва, ми бачимо рів, який зазвичай укладають з дна і з боків спеціальним екраном. Він може бути із різних матеріалів. У цьому разі застосували найдешевший матеріал – поліетилен", – прокоментував засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Суть цього екрану полягає в тому, щоб не пропускати воду. За його словами, поліетилен міг порватися під час укладання або деградувати від сонця.

"З огляду на все, економія і призвела до того, що дамба зруйнувалася", – резюмував Левієв.

Нагадаємо, в Орську – бунт через потоп, мешканці погрожують від'єднатися від Росії.

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