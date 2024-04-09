Прорыв дамбы в российском Орске – эксперт назвал причину

В Орске из-за прорыва дамбы затопило улицы и дома.
В городе Орск Оренбургской области РФ 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. А на следующий день произошел повторный прорыв. В Оренбургской области затоплены многие другие населенные пункты.
Как рассказали гидротехники, дамбу прорвало из-за дешевого полиэтиленового экрана, который использовали во время строительства, пишет Bild.
"Прорыв дамбы произошёл из-за того, что при строительстве сэкономили на типе экрана. Когда дамба ещё на самом начальном этапе строительства, мы видим ров, который обычно укладывают со дна и с боков специальным экраном. Он может быть из разных материалов. В данном случае применили самый дешёвый материал — полиэтилен", — прокомментировал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
Суть этого экрана состоит в том, чтобы не пропускать воду. По его словам, полиэтилен мог порваться при укладке или деградировать от солнца.
"Судя по всему, экономия и привела к тому, что дамба разрушилась", — резюмировал Левиев.
Напомним, в Орске – бунт из-за потопа, жители угрожают отсоединиться от России.
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