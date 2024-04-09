В Орске – бунт из-за потопа, жители угрожают отсоединиться от РФ: видео

В городе Орск Оренбургской области РФ 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал. Уже на следующий день – 6 апреля – в Орске произошел повторный прорыв. Ситуация там ухудшается – уровень воды поднялся почти до 9,7 метров, затоплены многие другие населенные пункты на берегу Урала.

Местные жители начинают выражать свое недовольство по поводу бездействия властей и даже угрожают отсоединиться от России.

Видео из Орска и области распространили российские паблики.

"Воды нет!.. Когда Крым "присоединили" (анексировали — ред.), путепровод воды еб*нули, бл*. А к нам нет... Надо отсоединиться? Отсоединимся сейчас", — заявил один из протестующих под зданием городской администрации.

В то же время россияне боятся покидать пострадавшие районы из-за мародеров, которые притворяются "спасателями" и "волонтёрами".

Людей также возмутило, что в "спасательной операции" лично принял участие министр по чрезвычайным ситуациям РФ Куренков Александр. Он просто плавал по затопленным улицам Орска на огромной амфибии.

"Еще бы Путина прихватили сюда!", – прокомментировала одна из россиянок.

Напомним, из-за потопа в Орске остановился нефтеперерабатывающий завод.

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