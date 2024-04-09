Оля Полякова неочікувано домовилася про гастролі в Африці просто під час шоу

Така ідея виникла у співачки під час знімань шоу "Я люблю Україну".
Співачка Оля Полякова стала учасницею шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ, де зробила неочікувану заяву.
Разом з TAYANNA співачка зіграла за команду нового капітана Олександра Педана. Тоді як у Юрія Ткача за звання кращих боролися Анна Трінчер і Слава Дьомін.
Так, під час музичної паузи до студії проєкту "Я люблю Україну" завітав гість з Нігерії – Джонсон, котрий любить співати українські пісні, але не дуже добре знає українську мову. Він емоційно відреагував на появу Олі Полякової у шоу. Як з’ясувалося, вона є його улюбленою співачкою, а її треки слухають навіть в нього на батьківщині. Артистка пожартувала про гастролі в Африці, а Джонсон пообіцяв влаштувати їй велике сольне шоу.
"Олю, ми любимо вашу музику в Африці. Для вас я організую великий тур Африкою, тому що ви моя улюблена співачка", – висловився Джонсон і вдарив по руках з Поляковою.
Тим часом український ведучий Слава Дьомін іронічно прокоментував таку неочікувану заяву й побажав Джонсону "удачі".
Окрім того, під час шоу "Я люблю Україну" Оля Полякова та гість з Нігерії закружляли в танці під легендарну пісню Назарія Яремчука "Стожари". Як все це відбувалося – можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, "Я люблю Україну" – великий захопливий проєкт про Україну, де капітани Юрій Ткач, Олександр Педан і зіркові учасники щотижня міряються знаннями про культуру, політику, мову, історію, традиції та видатних постатей нашої нескореної країни. Закохуйтеся в Україну знову і знову щонеділі о 19:00 на телеканалі ТЕТ.
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