У Харкові оголосили день жалоби за загиблими в "Епіцентрі"

Понеділок, 27 травня, у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок удару бомбами по гіпермаркету "Епіцентр".

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.

"27-ме травня оголошене Днем жалоби в місті Харкові", - йдеться у розпорядженні міського голови Ігоря Терехова.

Зазначається, що на знак скорботи за загиблими на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою. Крім того, заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

Удар по "Епіцентрі"

Близько 16:00 25 травня РФ вдарила по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. На момент атаки усередині приміщення було кілька сотень людей.