В Харькове объявили день траура по погибшим в "Эпицентре"

Понедельник, 27 мая, в Харькове объявлен днем траура по погибшим в результате удара бомбами по гипермаркету "Эпицентр".

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

"27 мая объявлен Днем траура в городе Харькове", — говорится в распоряжении городского головы Игоря Терехова.

Отмечается, что в знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с черной лентой. Кроме того, запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, общепите и т.д.

Удар по "Эпицентру"

Около 16:00 25 мая РФ ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. К моменту атаки внутри помещения было несколько сотен человек.

В ходе атаки по "Эпицентру" в Харькове российская террористическая армия нанесла удары авиационным боеприпасом УМПБ Д-30. Взрыв привел к сильному пожару. Поскольку загорелись лакокрасочные изделия, деревянные изделия, обшивка магазина и другие товары, которые были внутри.

Известно, что по состоянию на 26 мая количество жертв возросло до 16. Среди погибших есть ребенок — 12-летняя девочка. Погибла ее мама. Пропавшими без вести считаются восемь человек.

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