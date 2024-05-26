Полиция показала видео момента удара РФ по "Эпицентру" изнутри здания

Полиция обнародовала видео попадания в гипермаркет "Эпицентр" в Харькове, куда попали российские оккупанты 25 мая.

Видео опубликовал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Тела еще семи жертв, разыскиваемых родственниками и коллегами, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести Так же, как и те люди, останки которых мы уже нашли, но еще работаем с ДНК... ", — говорится в сообщении.

На видео, с которым сейчас работают следователи, – момент удара.

"Четко видно, что люди совершенно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами. В настоящее время изучаем каждую минуту записей с камер", — добавили в полиции.

Момент удара по гипермаркету "Эпицентр"

Напомним, российские авиационные снаряды попали в строительный гипермаркет в Харькове, вызвав масштабный пожар.

По состоянию на утро 26 мая пожар в строительном гипермаркете " Эпицентр" полностью ликвидирован. Под завалами гипермаркета могли оставаться 17 человек, в том числе 12-летняя девочка.

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