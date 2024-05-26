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Часть Украины зальет дождями: прогноз погоды на 27 мая

Часть Украины зальет дождями: прогноз погоды на 27 мая

В понедельник будет тепло, но не везде / Фото: pixabay.com

Погода испортится в начале недели.

В понедельник, 27 мая, в большинстве регионов Украины ожидается дождь. Температура воздуха несколько снизится.

Об этом сообщил "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. В южной части, днем и большинстве центральных областей и Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. В южной части 18–23°. На высокогорье Карпат ночью 5-10 °, днем 14-19 °.

Погода в Киеве

В Киеве температура ночью 10-15°, днем 22-27°. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Облачно с прояснениями.

Ранее синоптик сообщил, что погода в Украине будет летом с резкими перепадами. Ожидаются высокие температуры воздуха, ветры и сильные дожди.

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