Частину України заллє дощами: прогноз погоди на 27 травня

Погода зіпсується на початку тижня.

У понеділок, 27 травня, у більшості регіонів України очікують дощі. Температура повітря дещо знизиться.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, очікується мінлива хмарність. У південній частині, вдень і більшості центральних областей та Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°. У південній частині 18-23°. На високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 14-19°.

Погода у Києві

У Києві температура вночі 10-15°, вдень 22-27°. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Мінлива хмарність.

Раніше синоптик повідомив, що погода в Україні влітку буде з різкими перепадами. Очікуються високі температури повітря, шквальні вітри та сильні дощі.

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