Гравці «Шахтаря» підтримали полонених захисників Маріуполя

Гравці донецького футбольного клубу «Шахтар» прибули на матч у Житомирі, демонструючи свою підтримку сотням захисників Маріуполя, які вже два роки перебувають у російському полоні.

Цей жест є частиною акції FreeMariupolDefenders на підтримку захисників Маріуполя, яку започаткував проєкт «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова.

«Ми повинні кричати на весь світ, щоб наших захисників повернули додому», — йдеться в повідомленні ФК «Шахтар» у соцмережах.

Футболісти та тренерський склад «Шахтаря» висловили сподівання, що їхня акція допоможе привернути міжнародну увагу до долі захисників Маріуполя та сприятиме їхньому швидкому поверненню додому.

Нагадаємо, проєкт «Серце Азовсталі» є частиною мілітарної ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова», його створено задля підтримки захисників Маріуполя та їхніх родин.