Дощі та грози: де в Україні 29 травня погіршиться погода

У середу, 29 травня, майже у всій Україні дощитиме. Втім, незважаючи на опади, буле тепло. Вдень температура повітря підніметься до +28°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі дощитиме на півдні, у Вінницькій області та на Прикарпатті. Вдень в Україні, крім більшості північних областей, будуть дощі, а місцями - грози.

Вночі в Україні температура повітря становитиме +12-17°. У західних областях прохолодніше - 9-14° тепла.

Вдень в регіонах стовпчики термометрів покажуть +23-28°. Менші позначки фіксуватимуть на півдні, південному-заході та в Кіровоградській області - 19-24° тепла. На високогір'ї Карпат повітря прогріється лише до +13-18°.

Прогноз в Україні на 29 травня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та на Київщині у середу буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів синоптики не прогнозують. Втім, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Швидкість східного вітру - 5-10 м/с.

Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +15-17°, а вдень - +24-26°. На Київщині вночі синоптики прогнозують 12-17° тепла, а вдень - 23-28° тепла.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду в червні. Зазначається, що середня місячна температура в червні буде в межах +19-23°. Опади - у межах норми.

Крім того, найближчими днями Україну накриють "брудні" дощі. Це явище спричинене пилом з Сахари, який змішався з опадами, та не становить небезпеки.

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