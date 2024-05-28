РФ приостановила удары по Одессе: что говорят в ВСУ

Армия Российской Федерации в последнее время реже наносит удары по Одессе. Определенное затишье на юге объясняется тем, что оккупанты по нескольким причинам не могут атаковать город.

Об этом заявил спикер Сил обороны пивдня Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала Freedom.

По его словам, в последнее время россияне не применяли для атак "Калибры", а баллистическое вооружение. Для таких запусков оккупанты используют территорию временно оккупированного Крыма.

"Эти платформы более мобильные. Их легче спрятать, чем корабль в море. Поэтому они использовали именно это (баллистику — Ред.)", — подчеркнул представитель ВСУ.

Плетенчук отмечает: военные РФ используют все имеющееся вооружение на южном направлении.

"Сейчас, скорее всего, у них нет целей или нет таких возможностей. Во всех других случаях, когда они имеют такие возможности, они бьют обязательно", — добавил он.

Он также отметил, что захватчики опасаются выводить в акваторию Черного моря ракетоносители. Потому суда продолжают находиться в пункте базирования в Новороссийске, а не в море.

Напомним, Дмитрий Плетенчук сообщал, держит ли Россия в Черном море свои корабли. По его словам, российские оккупанты перебазируют суда подальше от аннексированного Крыма.

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