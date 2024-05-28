РФ призупинила удари по Одесі: що кажуть в ЗСУ

Армія Російської Федерації останнім часом рідше завдає ударів по Одесі. Певне затишшя на півдні пояснюється тим, що окупанти з кількох причин не мають змоги атакувати місто.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom.

З його слів, останнім часом росіяни не застосовували для атак "Калібри", а балістичне озброєння. Для таких запусків окупанти використовують територію тимчасово окупованого Криму.

"Ці платформи мобільніші. Їх легше сховати, ніж корабель у морі. Тому вони використовували саме це (балістику - Ред.)", - наголосив представник ЗСУ.

Плетенчук наголошує: військові РФ використовують усе наявне озброєння на південному напрямку.

"Зараз, швидше за все, вони не мають цілей або не мають таких можливостей. У всіх інших випадках, коли вони мають такі можливості, вони б’ють обов’язково", - додав він.

Він також зауважив, що загарбники побоюються виводити в акваторію Чорного моря ракетоносії. Тому судна продовжують перебувати в пункті базування в Новоросійську, а не в морі.

Нагадаємо, Дмитро Плетенчук повідомляв, чи тримає Росія в Чорному морі свої кораблі. З його слів, російські окупанти перебазовують судна подалі від анексованого Криму.

Читайте також: