РФ призупинила удари по Одесі: що кажуть в ЗСУ

Окупанти б'ють по місту балістикою.
Армія Російської Федерації останнім часом рідше завдає ударів по Одесі. Певне затишшя на півдні пояснюється тим, що окупанти з кількох причин не мають змоги атакувати місто.
Про це заявив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу Freedom.
З його слів, останнім часом росіяни не застосовували для атак "Калібри", а балістичне озброєння. Для таких запусків окупанти використовують територію тимчасово окупованого Криму.
"Ці платформи мобільніші. Їх легше сховати, ніж корабель у морі. Тому вони використовували саме це (балістику - Ред.)", - наголосив представник ЗСУ.
Плетенчук наголошує: військові РФ використовують усе наявне озброєння на південному напрямку.
"Зараз, швидше за все, вони не мають цілей або не мають таких можливостей. У всіх інших випадках, коли вони мають такі можливості, вони б’ють обов’язково", - додав він.
Він також зауважив, що загарбники побоюються виводити в акваторію Чорного моря ракетоносії. Тому судна продовжують перебувати в пункті базування в Новоросійську, а не в морі.
Нагадаємо, Дмитро Плетенчук повідомляв, чи тримає Росія в Чорному морі свої кораблі. З його слів, російські окупанти перебазовують судна подалі від анексованого Криму.