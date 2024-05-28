Какому знаку Зодиака повезет 29 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 29 мая?

День, когда нужно активно действовать – только такое поведение приблизит к цели в любой жизненной сфере. Особо сложные – в том числе и технические – задачи необходимо решать с креативной точки зрения, только так можно будет достичь успеха. Проблемы в межличностных отношениях можно будет устранить, только посмотрев на них под новым – порой неожиданным – углом зрения: это удивит и обезоружит партнера, после чего он легко согласится на примирение.

Овен

Овнам звезды рекомендуют отправляться в любые поездки и путешествия – вне зависимости от их направленности – профессиональной или личной – окажутся максимально успешными, А в некоторых – особо удачных – случаях удастся совместить рабочий и романтический интерес, что вполне может стать началом нового жизненного этапа – главное, не упустить выпавший – счастливый – шанс.

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