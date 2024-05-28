Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 29 травня?

День, коли треба активно діяти – лише така поведінка наблизить до мети у будь-якій життєвій сфері. Особливо складні –зокрема й технічні – завдання необхідно вирішувати з креативної точки зору, тільки так можна буде досягти успіху. Проблеми у міжособистісних стосунках можна буде усунути, лише подивившись на них під новим – часом несподіваним – кутом зору: це здивує та обезброїть партнера, після чого він легко погодиться на примирення.

Овен

Овнам зірки рекомендують вирушати у будь-які поїздки та подорожі – незалежно від їхньої спрямованості – професійної чи особистої – вони виявляться максимально успішними, а в деяких – особливо вдалих – випадках вдасться поєднати робочий та романтичний інтерес, що цілком може стати початком нового життєвого етапу – головне, не упустити щасливий шанс, який випав.

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