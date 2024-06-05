Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Росіяни атакують ударними безпілотниками з півдня та півночі.
Російські загарбники в ніч проти 5 червня знову атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що росіяни атакують ударними безпілотниками з півдня та півночі.
"Шахеди" з Херсонщини та Дніпропетровщини — на Миколаївщину. Нова група "Шахедів" з Херсонщини — курсом на північний захід. "Шахеди" з Сумщини та Харківщини — курсом на Полтавщину", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вбили на Донеччині дитину і дорослого.
Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали два вибухи.
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