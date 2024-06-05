Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Россияне атакуют ударными беспилотниками с юга и севера.

Российские захватчики в ночь на 5 июня снова атакуют Украину ударными беспилотниками.

Также читайте РФ ударила ночью ракетами и беспилотниками: сколько воздушных целей уничтожило ПВО

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что россияне атакуют ударными беспилотниками с юга и севера.

"Шахеды" из Херсона и Днепропетровщины — на Николаевщину. Новая группа "Шахедов" из Херсона — курсом на северо-запад. "Шахеды" из Сумщины и Харьковщины — курсом на Полтавщину", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре прогремели два взрыва.

Читайте также: