Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Россияне атакуют ударными беспилотниками с юга и севера.
Российские захватчики в ночь на 5 июня снова атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В сообщении указывается, что россияне атакуют ударными беспилотниками с юга и севера.
"Шахеды" из Херсона и Днепропетровщины — на Николаевщину. Новая группа "Шахедов" из Херсона — курсом на северо-запад. "Шахеды" из Сумщины и Харьковщины — курсом на Полтавщину", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре прогремели два взрыва.
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