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Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Россияне атакуют ударными беспилотниками с юга и севера.

Российские захватчики в ночь на 5 июня снова атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что россияне атакуют ударными беспилотниками с юга и севера.

"Шахеды" из Херсона и Днепропетровщины — на Николаевщину. Новая группа "Шахедов" из Херсона — курсом на северо-запад. "Шахеды" из Сумщины и Харьковщины — курсом на Полтавщину", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне убили в Донецкой области ребенка и взрослого.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре прогремели два взрыва.

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