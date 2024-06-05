Зеленський двічі зустрінеться з Байденом: названо дати

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом вже найближчим часом. Заплановано дві зустрічі лідерів.

Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише AFP.

Перша зустріч відбудеться вже цього тижня у Франції. Зеленський і Байден будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії, - 6 червня. За словами Саллівана, очільник Білого дому "матиме можливість поспілкуватися з президентом Зеленським".

"Він проведе з ним зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити та поглибити нашу підтримку України", - заявив американський чиновник.

Вже згодом президенти зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії, повідомив радник Білого дому.

"Таким чином, протягом понад одного тижня президент матиме дві суттєві зустрічі з президентом Зеленським", - наголосив Салліван.

Нагадаємо, Bloomberg із посиланням на власні джерела у Білому домі повідомило, що Джо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії заради вечірки із зірками у Каліфорнії. Видання пише, що лідера США більше цікавить передвиборчий збір коштів.

США підтвердили свою присутність на високому рівні на саміті. Втім, чи буде там Байден, поки невідомо. Президент Володимир Зеленський каже, що присутність американського лідера дуже важлива, а тому Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден не приїде на Саміт миру.

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