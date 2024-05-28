Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байден не приїде на Саміт миру - Зеленський

Візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена на Саміт миру у Швейцарії є дуже важливим. Диктатор РФ Володимир Путін буде дуже втішений відсутністю на заході американського лідера.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Зокрема, присутність очільника Білого дому - це приклад для інших лідерів, які дивляться на реакцію Вашингтона. Зеленський зауважив, що США підтримують проведення конференції. Втім, "не знає на якому рівні", що є не найсильнішим рішенням.

"Я вважаю, що Байден потрібен Саміту миру та іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Не присутність його... Цьому аплодуватиме Путін, причому стоячи", - наголосив український лідер.

За словами президента, також Київ очікує на офіційні відповіді щодо участі у саміті від Китаю та Бразилії.

"Ми відкриті для усіх, важлива думка кожного. Я сказав про великі держави, але повірте кожен голос дуже важливий", - каже Зеленський.

Нагадаємо, днями Bloomberg із посиланням на власні джерела у Білому домі повідомило, що Джо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії заради вечірки із зірками у Каліфорнії. Видання пише, що лідера США більше цікавить передвиборчий збір коштів. А це раз підкреслює неправильний вибір пріоритетів у Білому домі.

Читайте також: