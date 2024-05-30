Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вонуча, біціґлі, шмата, стрих, вишка, таця: що означають ці діалектизми південно-західного наріччя

Вонуча, біціґлі, шмата, стрих, вишка, таця: що означають ці діалектизми південно-західного наріччя

Діалектизми України

Цікаві діалекти яких ми не знаємо

Україна є багатокультурною країною, в якій попри єдиної державної української мови існує багато діалектів, говорів, які утворилися в різних регіонах країни, в результаті різноманітних впливів на них.Тому не завжди полтавець зможе зрозуміти закарпатця і навпаки.

Фахівці поділяють діалектизми на 3 види. Лексичні -- це  назви понять, що мають інші відповідники в літературній мові, наприклад, "мешти" в літературній мові — це черевики, "кульчики" – це сережки тощо Є ще семантичні діалектизми — загальнонародні слова, які мають  різні значення для певного говору, наприклад, "байка" – щось, що не варте уваги та етнографічні – назви одягу, страв, помешкань, музичних інструментів та міфічних істот, які не використовуються за межами певного мовного регіону.

Поговоримо про південно-західне наріччя української мови, яке вживається на всій території Західної України -  у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях. А саме про семантичні діалектизми - як по різному називають ті ж самі предмети.

Як на південно-західному наріччі буде "велосипед"

  • У Львові, Рівному — це буде ровер. 
  • На перетині Острозького, Дубенського районів Рівенської області кажуть велосипед або лісапед
  • У Закарпатській області велосипед перетвориться на біціґлі.
  • А на Буковині можна почути й такий діалект як колесо.

Як кажуть на "ганчірку"

  • У Рівному та в Закарпатській області шматок тканини, яким миють підлогу, називають шматою. Так само тут називають тут і слабохарактерного чоловіка
  • На північному заході України, на Хмельниччині та півдні Рівненщини ми почуємо знайому нам кальку з російської мови тряпка. 
  • Жителі деяких районів Житомирщини та Хмельниччини використовують слово вонуча чи гонуча.
  • В Чернівецькій області та частині Івано-Франківської кажуть катран.
  • Невеличка частина Івано-Франківщини й південь Тернопільщини миють підлогу стиркою.
  • Найбільш рідкісною назвою  ганчірки  є руб. Так називають ганчірку в деяких селах Львівської області.

Як по-різному називають горище

  • На території Хмельницької області та Рівненщини — це гора.
  • Стрих кажуть у Львівській, Івано-Франківській областях і на заході Тернопільщини.
  • В деяких селах Хмельницького району використовують русизм чердак.
  • В декількох районах Західної України кажуть вишка. 
  • На Закарпатті та Буковині замість горища можна почути під, пюд, под, подря, пуд 

Як кажуть на "деко для випікання"

  • Майже по всій центрально-західній частині України  використовують слово деку.
  • Волинська, Тернопільська, частина Львівської та Чернівецької областей кажуть бляшка.
  • В іншій частині Львівської області кажуть бритванка.
  • Закарпаття називає деку тепшею.
  • А на Буковині використовують для запікання тацу, тацю, тасу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація