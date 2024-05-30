Вонуча, біціґлі, шмата, стрих, вишка, таця: що означають ці діалектизми південно-західного наріччя

Україна є багатокультурною країною, в якій попри єдиної державної української мови існує багато діалектів, говорів, які утворилися в різних регіонах країни, в результаті різноманітних впливів на них.Тому не завжди полтавець зможе зрозуміти закарпатця і навпаки.

Фахівці поділяють діалектизми на 3 види. Лексичні -- це назви понять, що мають інші відповідники в літературній мові, наприклад, "мешти" в літературній мові — це черевики, "кульчики" – це сережки тощо Є ще семантичні діалектизми — загальнонародні слова, які мають різні значення для певного говору, наприклад, "байка" – щось, що не варте уваги та етнографічні – назви одягу, страв, помешкань, музичних інструментів та міфічних істот, які не використовуються за межами певного мовного регіону.

Поговоримо про південно-західне наріччя української мови, яке вживається на всій території Західної України - у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях. А саме про семантичні діалектизми - як по різному називають ті ж самі предмети.

Як на південно-західному наріччі буде "велосипед"

У Львові, Рівному — це буде ровер.

На перетині Острозького, Дубенського районів Рівенської області кажуть велосипед або лісапед .

або . У Закарпатській області велосипед перетвориться на біціґлі .

. А на Буковині можна почути й такий діалект як колесо.

Як кажуть на "ганчірку"

У Рівному та в Закарпатській області шматок тканини, яким миють підлогу, називають шматою . Так само тут називають тут і слабохарактерного чоловіка .

. Так само тут називають тут і слабохарактерного чоловіка На північному заході України, на Хмельниччині та півдні Рівненщини ми почуємо знайому нам кальку з російської мови тряпка.

Жителі деяких районів Житомирщини та Хмельниччини використовують слово вонуча чи гонуча.

чи В Чернівецькій області та частині Івано-Франківської кажуть катран.

Невеличка частина Івано-Франківщини й південь Тернопільщини миють підлогу стиркою.

Найбільш рідкісною назвою ганчірки є руб. Так називають ганчірку в деяких селах Львівської області.

Як по-різному називають горище

На території Хмельницької області та Рівненщини — це гора.

Стрих кажуть у Львівській, Івано-Франківській областях і на заході Тернопільщини.

кажуть у Львівській, Івано-Франківській областях і на заході Тернопільщини. В деяких селах Хмельницького району використовують русизм чердак.

В декількох районах Західної України кажуть вишка.

На Закарпатті та Буковині замість горища можна почути під, пюд, под, подря, пуд

Як кажуть на "деко для випікання"

Майже по всій центрально-західній частині України використовують слово деку .

. Волинська, Тернопільська, частина Львівської та Чернівецької областей кажуть бляшка .

. В іншій частині Львівської області кажуть бритванка .

. Закарпаття називає деку тепшею .

. А на Буковині використовують для запікання тацу, тацю, тасу.

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