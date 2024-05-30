Вонуча, біціґлі, шмата, стрих, вишка, таця: що означають ці діалектизми південно-західного наріччя

Цікаві діалекти яких ми не знаємо
Україна є багатокультурною країною, в якій попри єдиної державної української мови існує багато діалектів, говорів, які утворилися в різних регіонах країни, в результаті різноманітних впливів на них.Тому не завжди полтавець зможе зрозуміти закарпатця і навпаки.
Фахівці поділяють діалектизми на 3 види. Лексичні -- це назви понять, що мають інші відповідники в літературній мові, наприклад, "мешти" в літературній мові — це черевики, "кульчики" – це сережки тощо Є ще семантичні діалектизми — загальнонародні слова, які мають різні значення для певного говору, наприклад, "байка" – щось, що не варте уваги та етнографічні – назви одягу, страв, помешкань, музичних інструментів та міфічних істот, які не використовуються за межами певного мовного регіону.
Поговоримо про південно-західне наріччя української мови, яке вживається на всій території Західної України - у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях. А саме про семантичні діалектизми - як по різному називають ті ж самі предмети.
Як на південно-західному наріччі буде "велосипед"
- У Львові, Рівному — це буде ровер.
- На перетині Острозького, Дубенського районів Рівенської області кажуть велосипед або лісапед.
- У Закарпатській області велосипед перетвориться на біціґлі.
- А на Буковині можна почути й такий діалект як колесо.
Як кажуть на "ганчірку"
- У Рівному та в Закарпатській області шматок тканини, яким миють підлогу, називають шматою. Так само тут називають тут і слабохарактерного чоловіка.
- На північному заході України, на Хмельниччині та півдні Рівненщини ми почуємо знайому нам кальку з російської мови тряпка.
- Жителі деяких районів Житомирщини та Хмельниччини використовують слово вонуча чи гонуча.
- В Чернівецькій області та частині Івано-Франківської кажуть катран.
- Невеличка частина Івано-Франківщини й південь Тернопільщини миють підлогу стиркою.
- Найбільш рідкісною назвою ганчірки є руб. Так називають ганчірку в деяких селах Львівської області.
Як по-різному називають горище
- На території Хмельницької області та Рівненщини — це гора.
- Стрих кажуть у Львівській, Івано-Франківській областях і на заході Тернопільщини.
- В деяких селах Хмельницького району використовують русизм чердак.
- В декількох районах Західної України кажуть вишка.
- На Закарпатті та Буковині замість горища можна почути під, пюд, под, подря, пуд
Як кажуть на "деко для випікання"
- Майже по всій центрально-західній частині України використовують слово деку.
- Волинська, Тернопільська, частина Львівської та Чернівецької областей кажуть бляшка.
- В іншій частині Львівської області кажуть бритванка.
- Закарпаття називає деку тепшею.
- А на Буковині використовують для запікання тацу, тацю, тасу.
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