Як правильно сказати українською "мне обидно"

"Не обідно" - як правильно сказати українською

Нерідко українці, коли хочуть пожалітися на образу, кажуть "мені обідно", або вживають слово "обіда". Але обидва ці слова є суржиком, вживати їх не слід.

За словами доктора філологічних наук, професора Олександра Пономаріва, в українській мові немає слова "обіда", потрібно вживати більш милозвучні відповідники.

Українською слово "обіда" перекладається як "образа", Існує і чудовий синонім "прикрість". Тому не "мені обідно", а "мені прикро".

Тому якщо хочете розповісти про неприємні відчуття, найкраще казати "мені прикро". Іноді українці вживають фразу "мені образливо", це теж не буде помилкою, хоча деякі мовознавці вважають, що такого варіанту краще уникати, бо фраза нагадує російський варіант.

Отже, кажемо, "Мені прикро через те, що ми розійшлися", "Мені стало дуже прикро, коли я це почув".

Сказати про почуття прикрості можна таким чином - "мені прикро", "мені боляче", "мене це ображає" або "мене це кривдить".

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