Как правильно сказать на украинском "мне обидно"

"Не обідно" — как правильно сказать на украинском

Нередко украинцы, когда хотят пожаловаться на обиду, говорят "мені обідно", или употребляют слово "обіда". Но оба эти слова являются суржиком, употреблять их не следует.

По словам доктора филологических наук, профессора Александра Пономарива, в украинском языке нет слова "обіда", нужно употреблять более благозвучные аналоги.

На украинском слово "обіда" переводится как "образа", существует и замечательный синоним "прикрість". Поэтому не "мені обідно", а "мені прикро".

Поэтому если хотите рассказать о неприятных ощущениях, лучше говорить"мені прикро".. Иногда украинцы употребляют фразу "мені образливо", это тоже не будет ошибкой, хотя некоторые языковеды считают, что такого варианта лучше избегать, потому что фраза напоминает русский вариант.

Итак, говорим, "Мені прикро через те, що ми розійшлися", "Мені стало дуже прикро, коли я це почув".

Сказать о чувстве досады можно таким образом — "мені прикро", "мені боляче", "мене це ображає" або "мене це кривдить".

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