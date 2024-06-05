Ловил на магнит: рыбак вытащил из озера сейф с сотней тысяч долларов

Рыбалка из Нью-Йорка Джеймс Кейн с помощью мощного магнита выловил из местного озера сейф, в котором было около 100 тысяч долларов.

Его девушка Барби Агостини сняла это событие на видео, передает Associated Press.

"О, это деньги! Да, это они! Киси купюр!" – отреагировал Джеймс Кэй, когда открыл сейф.

Супруги подсчитали, что в сейфе было около 100 000 долларов, хотя банкноты частично разложились и слиплись.

"На купюрах содержалась трехмерная защитная лента, указывающая на недавний винтаж, но на сейфе не было никаких подсказок по поводу законного владельца", – пишет издание.

Кейн и Агостини сообщили в полицию о находке в озере парка Флашинг-Медоус. Правоохранители не обнаружили доказательств преступления.

"Полиция сказала, что это наше, потому что находка", – рассказал Кейн.

Пара планирует отвезти мокрые деньги в Бюро гравировки и печати в Вашингтоне, чтобы обменять их. Они надеются купить за эти средства новое транспортное средство и обновить оборудование для создания контента.

Не первый улов

Рыбалка вызывает полицию часто, ведь во время ловли нередко находит оружие. На одном из видео мужчина зафиксировал приезд полицейской бригады для удаления старой гранаты. А еще полиция получала от рыбака сейф, наполненный кредитными картами.

Нью-йоркский рыбак не единственный, кто занимается рыбалкой с помощью магнита. Недавно таким способом в Новом Орлеане нашли человеческий череп, прикрепленный к гантели, а в Джорджии – винтовку и вещи пара, убитые девять лет назад.

Так называемые "магнитные" рыбаки забрасывают длинные веревки с мощными магнитами в воду, тянут их через ил и достают предметы, которые могли по сей день остаться незамеченными.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что означают эти диалектизмы юго-западного наречия.

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