Турист разоблачил обман с самым высоким водопадом Китая – что не так

Путешественник, посетивший гору Юньтай в Китае, с которой стекает самый высокий непрерывный водопад на территории страны, разоблачил обман – вода на самом деле вытекала из трубы.

Об этом пишет BBC.

Ежегодно на гору Юньтай полюбоваться уникальным водопадом приезжали тысячи туристов. Они восхищались естественным чудом и искренне верили, что это все на самом деле.

Один из туристов осуществил свою мечту и поднялся на гору Юньтай. По дороге он преодолел немало препятствий, однако был уверен, что результат будет стоить его усилий. Однако на вершине горы парень увидел, что 312-метровый водопад вытекает из трубы.

Водопад в Китае на горе Юньтай / Фото: скриншот

"Я прошел через все трудности к источнику водопада Юньтай только для того, чтобы увидеть трубу", - написал в Сети возмущенный путешественник.

Что говорит руководство парка Юньтай

На пост туриста отреагировало руководство парка Юньтай. Там подчеркнули, что говорится не об обмане, а о маленьком "улучшении". Оно вроде бы действует только в сухой период, чтобы туристы, преодолевшие путь, не считали себя обманутыми.

Власти уже направили независимых расследователей, которые будут устанавливать, что же на самом деле произошло в парке. Однако его руководителей уже призывали предупреждать о таких "улучшениях".

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