Астрономы впервые получили радиосигнал от необычной нейтронной звезды

Астрономы получили радиосигнал от необычной нейтронной звезды, которая вращается вокруг своей оси с высокой скоростью и в это время излучает радиоволны.

Об этом пишет издание IFLScience.

Ученые впервые обнаружили нейтронную звезду с очень медленной скоростью вращения, что бросает вызов современным теориям.

Астрономы получили радиосигнал от необычной нейтронной звезды с помощью радиотелескопа ASKAP. Когда массивная звезда сжимается под влиянием собственной гравитации, она взрывается сверхновой и остается только сверхплотный объект – то есть нейтронная звезда. Некоторые из них вращаются вокруг своей оси с высокой скоростью и одновременно излучают радиоволны. Иногда такие звезды совершают сотни оборотов в секунду.

Однако недавно ученые впервые обнаружили нейтронную звезду с очень медленной скоростью вращения, бросающей вызов нынешним теориям. Новая звезда получила название ASKAP J1935+2148 и ее период обращения составляет 53,8 минуты. При этом объект имеет различные состояния радиоизлучения: яркий импульс радиоволн продолжительностью от 10 до 50 секунд, импульс радиоволн, который в 26 раз слабее, продолжительностью 370 миллисекунд и период покоя.

Ученые также удивляют факт того, что радиосигнал повторяется с такой медленной скоростью. По словам астрономов, период покоя наступает между выбросом двух импульсов радиоизлучения, отличающихся друг от друга. Ученые считают, что это происходит из-за того, что причина радиоизлучения изменяется.

Три разных состояния радиоизлучения обладают совершенно разными свойствами. Если бы радиосигналы не выходили из одной и той же точки в космосе, то можно было бы подумать, что это совершенно разные объекты.

Что интересно, у ученых до сих пор нет конкретного ответа, как именно нейтронные звезды создают радиоизлучение. Есть теории, которые могут частично объяснить их поведение, но обнаруженный объект бросает вызов этим теориям.

Напомним, что ученые сделали лучший снимок спутника Юпитера Ио.

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