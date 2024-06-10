В Індонезії хочуть перенести столицю – що може завадити плану

Президент Індонезії Джоко Відодо ще 2017 року заявив, що столицю – місто Джакарта – планують перенести у більш вигідне місце. Мова йде про територію приблизно за 1400 км на північ від сучасного розташуванняі. Джакарта – одна з найбільш заселених столиць світу. Наразі там мешкає понад 10 мільйонів людей. Проте столиця Індонезії потерпає через своє розташування.

Про це пише Metro.

Нова столиця називатиметься Нусантара.

Джакарта розташована у доволі болотистій місцевості. Саме тому місто постійно потерпає від стихійних лих. Зокрема, через підтоплення та землетруси, місто поступово йде під воду приблизно на 15 сантиметрів на рік.

Проєкт з перенесення Джакарти до Нусантари планують завершити до 2045 року. Його вартість становить $32 мільярди.

Новий проєкт має стати одним з найекологічніших міст у світі. Містобудівники віддають перевагу громадському транспорту та пішохідним доріжкам, щоб мінімізувати викиди вуглецю – на відміну від Джакарти.

Навколо проєкту запустили грандіозну піар-кампанію. До будівництва намагаються залучити іноземних інвесторів та відомих блогерів.

Водночас жителі країни підозрюють, що не все – так солодко, як хочуть показати у ЗМІ. Увагу людей начебто намагаються відвернути від того, що відбувається насправді. Реалізація проєкту дається дуже тяжко.

Президент вже вирішив відреагувати на хвилювання громадськості. Він заявив, що розвиток нової столиці продовжують відповідно до бачення, яке сформували раніше. Однак його слова не надто заспокоїли людей.

Так, голова, і заступник голови органу, які контролюють нову столицю, залишили свої посади минулого тижня, що викликало занепокоєння щодо майбутнього столиці та капіталу, який уже в неї вкладено.

Нагадаємо, у Польщі стався потужний вибух на заводі з виробництва зброї – є жертва.

Читайте також: