Що чекає на Україну в липні – прогноз тарологині

Тарологиня Анастасія Стрельченко зробила прогноз для України на липень 2024 року.

Про це вона розповіла на своєму Youtube-каналі.

"Тут окрім однієї карти, шістки жезлів (прекрасна карта, самі старші аркани). Порядок їх розташування говорить мені про те, що надійде наказ, скажімо так, змінити наші дії на полі бою... Кардинально змінюється ситуація на полі бою, отримуються успіхи на територіях, що знаходяться у "Відлюднику"... це тимчасово окуповані території. Тут є "Зірка", вона може бути сертифікатором довгий планів... це мова не про один місяць... Можливо липень є підготовчим місяцем, але що точно можна побачити, що готуються активні дії наших військових по повноцінній зміні ситуації на цих тимчасово окупованих територіях. І успішні. Карта успіху тут є і це успішні дії", - розповіла вона.

За її словами, це може бути "чиїсь хитромудрий план", який обернеться для України успіхом.

"Тут не йде про декілька напрямів, тут один якійсь напрям", - резюмувала Анастасія Стрельченко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог дав прогноз про закінчення війни в Україні – яка дата завершення.

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