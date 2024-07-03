Астрологічний прогноз на 3 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли велике – навіть особливе – значення набуває інтуїція – в жодному разі не можна ігнорувати її підказки. Побутові та господарські проблеми можна вирішувати, подивившись на них під новим – творчим – кутом зору.

Символ дня: Тризуб Нептуна.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: бірюзовий, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: малахіт, смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: гомілки та ступні.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, як правило, безпечні — в організму вистачить сил, щоб з ними впоратися, але порадитися з лікарем не завадить.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити картоплю та цитрусові, особливо апельсини та лимони, а також спиртне.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна боротися з бур'янами та шкідниками.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі нерідко бувають пророчими — вони здійснюються через кілька днів.

Табу дня: важливо уникати переохолодження організму – воно може бути небезпечним.

Цитата дня: «Вишуканість – це зовнішній вираз внутрішньої гармонії»(Марія фон Ебнер-Ешенбах).

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