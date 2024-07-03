У Deep State розповіли, поблизу яких населених пунктів просунувся ворог

Аналітики каналу Deep State оновили мапу бойових дій.

Йдеться про те, що ворог просунувся біля Прогресу, Володимирівки, в Карлівці, Красногорівці, Нью-Йорку, Часовому Яру та Макіївці.

"Росіяни зайняли повністю знищений мікрорайон Канал (в штабній мапі Новий)", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, за помилки доводиться платити — людьми та територією. Якщо і далі удаватиметься, що все гаразд, то ситуація буде на межі катастрофи", - зауважили аналітики.

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"Основними тактичними помилками залишаються спроби відновити позиції, коли це не несе ніякого сенсу, та оборона на невигідних рубежах, а іноді в оточенні", - повідомили в аналітичному каналі.

Нагадаємо, аналітики WSJ зробили невтішний прогноз про те, що на Україну і РФ чекає "смертельне літо" - ймовірно, з тисячами загиблих з обох боків. І жодна зі сторін, найімовірніше, не зможе домогтися вирішального переламу.

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