У Deep State розповіли, поблизу яких населених пунктів просунувся ворог

На фронті - гаряче.
Аналітики каналу Deep State оновили мапу бойових дій.
Йдеться про те, що ворог просунувся біля Прогресу, Володимирівки, в Карлівці, Красногорівці, Нью-Йорку, Часовому Яру та Макіївці.
"Росіяни зайняли повністю знищений мікрорайон Канал (в штабній мапі Новий)", - йдеться у повідомленні.
"На жаль, за помилки доводиться платити — людьми та територією. Якщо і далі удаватиметься, що все гаразд, то ситуація буде на межі катастрофи", - зауважили аналітики.
"Основними тактичними помилками залишаються спроби відновити позиції, коли це не несе ніякого сенсу, та оборона на невигідних рубежах, а іноді в оточенні", - повідомили в аналітичному каналі.
Нагадаємо, аналітики WSJ зробили невтішний прогноз про те, що на Україну і РФ чекає "смертельне літо" - ймовірно, з тисячами загиблих з обох боків. І жодна зі сторін, найімовірніше, не зможе домогтися вирішального переламу.
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