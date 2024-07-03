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У Харкові пролунав вибух - ЗМІ

У Харкові пролунав вибух - ЗМІ

Ілюстративне фото. У Харкові - гучно

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.

 У Харкові пролунав вибух, повідомили місцеві журналісти.

Про це інформує Суспільне. 

Моніторингові канали додали, що вибух стався у передмісті. 

Вибух пролунав під час повітряної тривоги. 

"Місто під ударом. Будьте обережні!", - зауважив очільник міста Ігор Терехов. 

Нагадаємо, по обіді 2 липня у Харкові також лунали вибухи.

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