У Харкові пролунав вибух - ЗМІ

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.
У Харкові пролунав вибух, повідомили місцеві журналісти.
Про це інформує Суспільне.
Моніторингові канали додали, що вибух стався у передмісті.
Вибух пролунав під час повітряної тривоги.
"Місто під ударом. Будьте обережні!", - зауважив очільник міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, по обіді 2 липня у Харкові також лунали вибухи.
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