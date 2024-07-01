Євро-2024: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Список команд, які пробилися до чвертьфіналу континентальної першості.

Від 29 червня до 2 липня відбуваються матчі 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

За їхніми підсумками визначаться чвертьфіналісти турніру. Сітка плейоф уже сформована, тож відомо, хто з ким позмагається за вихід до півфіналу.

Наразі участь в 1/4 фіналу Євро-2024 вже забезпечили собі Швейцарія, Німеччина, Англія та Іспанія. Решта чвертьфіналістів визначаться після матчів, які відбудуться 1 та 2 липня.

Чвертьфінали Євро-2024

1. П'ятниця, 5 липня, 19:00. Іспанія – Німеччина

2. П'ятниця, 5 липня, 22:00. Португалія / Словенія – Франція / Бельгія

3. Субота, 6 липня, 19:00. Англія – Швейцарія

4. Субота, 6 липня, 22:00. Румунія / Нідерланди – Австрія / Туреччина

Збірна України завершила своїй виступи на Євро-2024 за підсумками групового етапу. Підопічні Сергія Реброва посіли останнє місце у квартеті з Румунією, Бельгією та Словаччиною, де всі команди набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів "синьо-жовті" не зуміли вийти до плейоф.

Нагадаємо, повноваження чинного чемпіона Європи уже склала збірна Італії, яка в 1/8 фіналу вилетіла від Швейцарії.

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