Розгортання F-16 в Україні може затриматися: Чмут назвав причини 

На думку експерта, Україна хоче мати "історією успіху" F-16, але американські винищувачі не зможуть змінити правила гри.

Очільник фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут припускає, що Україна може отримати американські винищувачі F-16 не влітку, а восени. На думку ексвійськового, ці літаки мають стати "історією успіху", однак правила гри їм змінити не вдасться.

Про це пише Welt.

Видання нагадує, що в Інституті вивчення війни вважають останні українські удари по позиціях протиповітряної оборони РФ спробою ЗСУ "зачистити" небо перед прибуттям F-16, щоб убезпечити їхню роботу на фронті.

Україна вже давно очікує близько 80 обіцяних багатоцільових винищувачів від Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії для війни проти Росії, але терміни їхнього прибуття постійно змінюються. Ще більшою проблемою залишається підготовка достатньої кількості пілотів, яка триває дуже довго.

Крім того, Чмут зазначив, що наразі невідомо, яку саме версію F-16 отримають ВПС України.

"Все залежить від того, який саме тип F-16 буде поставлений. Наприклад, наскільки далекосяжним є радарний модуль, і яким є озброєння", – пояснив він.

На думку ветерана, винищувачі будуть розгорнуті в Україні лише восени, а не влітку, як очікувалось раніше. Однак якщо Україна хоче мати "історією успіху" F-16, поспішати не варто. Водночас Чмут вважає, що американські винищувачі не зможуть змінити правила гри.

"Це завжди залежить від того, як зброя інтегрована в загальну систему. Під час конфлікту не окремі види зброї протистоять один одному, а військова система проти військової системи", – зауважив ветеран.

Автори статті зазначають, що США можуть передати Україні Інтегровану систему бойового управління (IBCS) для використання F-16. Також разом з винищувачами мають прибути швецькі літаки радіолокаційного виявлення ASC 890, які дозволять пілотам F-16 ефективно і безпечно здійснювати наземні атаки поблизу лінії фронту.

"Я припускаю, що F-16 спочатку використовуватимуть для протиповітряної оборони, перш ніж атакувати наземні цілі", – зазначив Чмут.

Таку ж думку висловили експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS): ВПС ЗСУ використовуватимуть F-16 для придушення атак російськими КАБами та для ураження ближньої авіаційної підтримки РФ на полі бою.

"Використовуючи перевірений у боях радар у поєднанні з варіантами ракети Aim-120 Amraam, Україна збільшить максимальну дальність польоту літаків класу "повітря-повітря" до 180 км", – йдеться в аналізі CSIS.

Аналітики тако зазначили, що обіцяних Україні винищувачів не вистачить. Згідно зі стандартами НАТО з цієї кількості літаків Україна зможе сформувати не більше трьох ескадрилій. Однак для підтримки з неба наземних операцій ЗСУ необхідні принаймні 12 таких формувань.

Нагадаємо, на думку експертів, для ефективного розгортання F-16 в Україні необхідно більше пілотів і систем захисту місць дислокації.

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