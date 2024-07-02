Винищувачі F-16: Нідерланди незабаром поставлять Україні перший літак

Нідерланди вже скоро почнуть поставки F-16 до України.
Міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.
Про це пише "Європейська правда".
Так, у листі до парламенту 1 липня Оллонгрен відзначила, що необхідні дозволи на поставку літаків в Україну надані.
"На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення Україні від 13 червня, я також від імені Міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка першого літака", – написала Оллонгрен.
Вона не уточнювала деталі щодо поставки з міркувань безпеки.
Нагадаємо, The Guardian розповіло подробиці про те, коли прибудуть перші винищувачі F-16 та яке українське місто захищатимуть.
Читайте також провідні новини дня:
- Репетиція масованого ракетного удару по Києву: експерт назвав можливий сценарій найближчого часу
- А мама – мільйонерка: звідки у топпосадовця Бюро економічної безпеки гроші на розкішне життя
- Чи нападає маніяк під Києвом?: на вбитій жінці виявили 21 ножове поранення