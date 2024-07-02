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Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Києва

Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Києва

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: ТСН.ua

Це перший візит Віктора Орбана до України за багато років.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва. Його кортеж прибув до посольства Угорщини. 

Про це повідомляє "Європейська правда".   

Це перший візит Віктора Орбана до України за багато років – він не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. Орбан відвідував Київ 2012 року для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем. 

Як пише видання Index, Віктор Орбан напередодні візиту до Києва анонсував "перші кроки" для сприяння миру в Україні.

Так, журналісти запитали Орбана, що може зробити Угорщина під час свого головування в ЄС, щоб припинити війну в Україні. На це він відповів, що перші кроки для сприяння миру будуть зроблені у вівторок (2 липня - ред.).

"Подивіться завтрашню пресу, ви вже побачите перші кроки", – сказав напередодні глава угорського уряду. 

Згодом стало відомо про його візит до української столиці.

Нагадаємо, політолог пояснив, навіщо Орбан збирається відвідати Київ.

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