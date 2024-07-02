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В Харкові стався вибух

В Харкові стався вибух

Вибух. / Фото: Associated Press

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У вівторок, 3 липня, у Харкові стався вибух. Від 12:46 у Харківській області лунають сирени.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та Телеграм-канали. 

"У північних районах міста було чутно вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні. 

Наразі інформації від місцевої влади немає. Тим часом Повітряні сили інформували про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному  напрямку.

Як повідомлялося, днями в Одесі вибухнула морська міна в той момент, коли люди купалися у морі.

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